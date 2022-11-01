Гаспаряна насмешили посты о том, что РФ использует молокоотсосы в военных целях

Политолога Армена Гаспаряна позабавили сообщения западной прессы о том, что Россия может использовать молокоотсосы "в военных целях".

"С утра… думаю, если выкрутить оттуда всю электронику, то, в принципе, можно собрать даже не одну, а две центрифуги, обогатить уран и испоганить кому-нибудь настроение. Если уже молокоотсосники пошли в ход!" — сыронизировал Гаспарян в стриме, организованном телеканалом RT.

При этом политолог отметил, что он далёк от всего, что связано с техникой, поэтому не может даже представить себе, как можно использовать молокоотсосы в спецоперации.

Ранее в европейских СМИ появились сообщения о том, что третьи страны резко нарастили экспорт бытовой техники в РФ, в частности, Армения и Казахстан увеличили количество поставляемых из ЕС в Россию холодильников, стиральных машин и молокоотсосов. Некоторые аналитики высказали предположение, что российские специалисты могут использовать микрочипы из бытовой техники для изготовления военной техники.