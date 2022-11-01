Депутат Луговой: сообщение Трасс Блинкену было её "дембельским аккордом"

Экс-премьер Британии Лиз Трасс действительно могла написать госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение "It's done" ("Это сделано") после подрыва "Северных потоков". Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Андрей Луговой в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он отметил, что британский след был очевиден сразу в нескольких терактах в РФ и за её пределами.

По словам политика, не обошлось без "англичанки" на Крымском мосту, в убийстве журналистки Дарьи Дугиной и множестве терактов в Донбассе.

Сообщение Блинкену было, скорее, "дембельским аккордом" Трасс. Однако доложить своим подельникам об успешном завершении операции, которая стала для неё коронным номером, она всё таки успела, заметил собеседник издания.

"В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый "скоропортящийся" премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал об её участии в этом теракте", — заключил депутат.