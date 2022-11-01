Подберёзкин: западные системы ПВО не смогут обезопасить Украину от ударов ВС РФ

Запад не будет поставлять на Украину эффективные системы противовоздушной обороны (ПВО), среди которых зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и его аналоги большей дальности, по двум причинам. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин, комментируя Pravda.Ru планы США "обезопасить" Киев от массированных ударов.

Во-первых, все системы ПВО стоят очень дорого и не лежат на складах, отметил эксперт. По мнению профессора, комплексы находятся либо на вооружении армии США, либо нуждаются в ремонте.

Во-вторых, для того чтобы обучить украинских солдат обращению с американскими системами потребуется несколько месяцев. Поэтому США могут направить на Украину комплексы ближнего действия до пяти километров, считает Подберёзкин.

Эксперт не исключает, что Киев попросит у Дании или Норвегии старые установки, но и они не смогут обезопасить инфраструктуру Незалежной от ударов.

"Пять комплексов способны обеспечить защиту какого-то одного объекта. Но если говорить о территории страны, то это сотни объектов. Это просто нереально сделать. Поэтому американцы будут поставлять всё, что могут и то, что захотят, а не то, что требует Киев", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Ранее США пообещали Украине защиту от обстрелов инфраструктуры и приняли решение нарастить поставки противоракетных комплексов. Однако Киев ожидает неприятный сюрприз: Запад продолжает поставлять устаревшую военную технику.