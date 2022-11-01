Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук после вчерашних ударов армии России по украинским объектам критической инфраструктуры заявил, что они были нанесены с чётким знания дела, а для их восстановления потребуется много времени.
"Бьют со знанием дела, бьют по критически важным узлам, потому во многих районах пропал свет из-за того, что оборудование, которое было использовано для передачи, выведено из строя. Попали чётко и достигли той цели, которую перед собой ставили", — сказал он в эфире "Радио НВ".
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении не осталось украинцев, в бой идут иностранные наёмники.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.