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Военный эксперт Кошкин: выход РФ из зерновой сделки грозит крахом Киева и ООН

Мир

Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал выход России из зерновой сделки и влияние этого шага на дальнейшее существование Киева и ООН.

Военный эксперт Кошкин: выход РФ из зерновой сделки грозит крахом Киева и ООН

Политолог напомнил, что РФ приостановила своё участие в вывозе украинского зерна по чёткой и конкретной причине — из-за невыполнения соглашения в отношении себя со стороны других участников сделки — Украины и ООН — и совершённой под их началом и при их попустительстве террористической атаке на российские военные и гражданские корабли.

Эксперт считает, что теперь пришла пора требовать от Украины исполнения своих обязательств в рамках соглашения по зерну.

"Естественно, что сейчас остро встает вопрос. Раз Организация объединенных наций так беспокоилась о том, чтобы купировать голод на планете, за счет выброса зерна, которое к сожалению уходило в развитые европейские государства, пусть теперь она заставит Украину выполнять требования этого соглашения, иначе какой смысл был его подписывать, если ни ООН ни Украина его не выполняет", — сказал Кошкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Политолог добавил, что сложившиеся обстоятельства дают России право досмотра любого сухогруза. Таким образом, соглашению по зерну приходит конец, а Киев и ООН рискуют своим существованием, если будут пытаться действовать у России за спиной.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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