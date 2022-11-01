Политолог Бальбек не считает, что от Лондона стоит ждать ответа по поводу "СП"

По мнению политолога Руслана Бальбека, от Великобритании не стоит ждать какой-то реакции в рамках возможного заявления экс-премьера страны Лиз Трасс после диверсии на газопроводах "Северный поток".

"Думаю, никакой реакции Лондона не последует, это традиционно русофобская страна, и они не пожелают отчитываться перед своими противниками. Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил английское правительство", — сказал Бальбек в беседе с RT.

Политолог считает, что Лондон не просто не будет отвечать на говорящие против него факты, а попытается убедить всех, что "русские это сами придумали".

Поэтому Бальбек посоветовал не придавать особого значения поведению Великобритании, которое едва ли может измениться в лучшую сторону.

"Впрочем, это хороший пример нам — делай что нужно для страны и игнорируй скандалы, это позиция сильного", — добавил Бальбек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лондон обязан дать какой-то ответ относительно возможного сообщения Трасс после подрыва "Северных потоков".