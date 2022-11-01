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Политолог Бальбек не считает, что от Лондона стоит ждать ответа по поводу "СП"

Мир

По мнению политолога Руслана Бальбека, от Великобритании не стоит ждать какой-то реакции в рамках возможного заявления экс-премьера страны Лиз Трасс после диверсии на газопроводах "Северный поток".

Политолог Бальбек не считает, что от Лондона стоит ждать ответа по поводу "СП"

"Думаю, никакой реакции Лондона не последует, это традиционно русофобская страна, и они не пожелают отчитываться перед своими противниками. Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил английское правительство", — сказал Бальбек в беседе с RT.

Политолог считает, что Лондон не просто не будет отвечать на говорящие против него факты, а попытается убедить всех, что "русские это сами придумали".

Поэтому Бальбек посоветовал не придавать особого значения поведению Великобритании, которое едва ли может измениться в лучшую сторону.

"Впрочем, это хороший пример нам — делай что нужно для страны и игнорируй скандалы, это позиция сильного", — добавил Бальбек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лондон обязан дать какой-то ответ относительно возможного сообщения Трасс после подрыва "Северных потоков".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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