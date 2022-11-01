По мнению политолога Руслана Бальбека, от Великобритании не стоит ждать какой-то реакции в рамках возможного заявления экс-премьера страны Лиз Трасс после диверсии на газопроводах "Северный поток".
"Думаю, никакой реакции Лондона не последует, это традиционно русофобская страна, и они не пожелают отчитываться перед своими противниками. Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил английское правительство", — сказал Бальбек в беседе с RT.
Политолог считает, что Лондон не просто не будет отвечать на говорящие против него факты, а попытается убедить всех, что "русские это сами придумали".
Поэтому Бальбек посоветовал не придавать особого значения поведению Великобритании, которое едва ли может измениться в лучшую сторону.
"Впрочем, это хороший пример нам — делай что нужно для страны и игнорируй скандалы, это позиция сильного", — добавил Бальбек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лондон обязан дать какой-то ответ относительно возможного сообщения Трасс после подрыва "Северных потоков".
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