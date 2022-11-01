Массированная атака украинских дронов на Севастополь является "разведкой боем". Основной удар будет в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его мнению, Киев пытался выяснить, где расположены огневые точки российской армии, а также планировал узнать скорость реакции на удары.
"Самого удара нам ещё стоит ожидать впереди, я так предполагаю. Возможно, он будет скоро", — заявил Гагин в эфире телеканала "Первый Севастопольский".
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.