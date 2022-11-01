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Советник главы ДНР Гагин: Украина прощупывает оборону Севастополя перед ударом

Мир

Массированная атака украинских дронов на Севастополь является "разведкой боем". Основной удар будет в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его мнению, Киев пытался выяснить, где расположены огневые точки российской армии, а также планировал узнать скорость реакции на удары.

"Самого удара нам ещё стоит ожидать впереди, я так предполагаю. Возможно, он будет скоро", — заявил Гагин в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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