Советник главы ДНР Гагин: Украина прощупывает оборону Севастополя перед ударом

Массированная атака украинских дронов на Севастополь является "разведкой боем". Основной удар будет в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его мнению, Киев пытался выяснить, где расположены огневые точки российской армии, а также планировал узнать скорость реакции на удары.

"Самого удара нам ещё стоит ожидать впереди, я так предполагаю. Возможно, он будет скоро", — заявил Гагин в эфире телеканала "Первый Севастопольский".