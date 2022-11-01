Украинский военный эксперт Валентин Бадрак считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин приберегает крылатые ракеты "Калибр" для наступления весной следующего года.
"Определённую часть ракет "Калибр" или Х-555 и Х-101 они берегут, чтобы в следующем году попробовать осуществить наступление, и нельзя этого недооценивать", — сказал он в эфире "Радио НВ".
По словам эксперта, с наступлением весны, армия России станет ещё более мощной и многочисленной. Именно тогда последует новое наступление на Украину.
Ранее США пообещали Украине защиту от обстрелов инфраструктуры и принял решение нарастить поставки противоракетных комплексов. Однако власти киевского режима ожидали немного другой помощи со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.