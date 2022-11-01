Бадрак: Путин приберегает ракеты для весеннего наступления

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин приберегает крылатые ракеты "Калибр" для наступления весной следующего года.

"Определённую часть ракет "Калибр" или Х-555 и Х-101 они берегут, чтобы в следующем году попробовать осуществить наступление, и нельзя этого недооценивать", — сказал он в эфире "Радио НВ".

По словам эксперта, с наступлением весны, армия России станет ещё более мощной и многочисленной. Именно тогда последует новое наступление на Украину.

Ранее США пообещали Украине защиту от обстрелов инфраструктуры и принял решение нарастить поставки противоракетных комплексов. Однако власти киевского режима ожидали немного другой помощи со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц.