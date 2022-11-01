Политолог Лепехин: в ЕС используют экономический кризис, чтобы раздуть русофобию

Вместо борьбы с экономическим кризисом, вызванным антироссийскими санкциями, европейские политики играют на чувствах недовольных, обвиняя во всём Россию, заявил в интервью Pravda.Ru генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин.

Недовольство европейских граждан понятно, пояснил политолог, цены растут, предприятия закрываются, дорожают жилищные услуги. Чтобы избежать социальных взрывов и обезопасить собственное положение, правительства стран Евросоюза обвиняют во всём Российскую Федерацию. Потому нам не стоит ожидать, что отношения к россиянам в Европе улучшится, добавил эксперт.

"В целом, по Европе, во всех крупных странах, никоим образом ухудшение ситуации и рост ненависти к своему руководству не добавляет каких-то плюсов России абсолютно", — считает Лепехин.

На фоне ухудшения жизни своих граждан европейские политики продолжают заниматься демагогией, чтобы усидеть на своих местах, отметил специалист. В пример он привёл канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Он уже фактически на Гитлера похож, поскольку играет на чувствах недовольных. У Шольца ужесточается риторика в том плане, что он "переводит стрелки" с себя на каких-то внешних виноватых, прежде всего, на Россию", — напомнил политолог.

Подобным раздуванием русофобии в настоящее время занимается большинство политиков в Европе, резюмировал эксперт.

Накануне чешские СМИ написали, что большинство граждан страны "сыты по горло" последствиями украинского конфликта, который их не касается, но прямо сказывается на стоимости жизни.