Кива заявил, что до энергетического коллапса Киеву не хватает трёх ракет

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что в ближайшее время Киев станет непригодным для жизни. Он убеждён, до того, как столица Незалежной погрузится во тьму, осталось всего три попадания ракет по энергосистеме.

Кива полагает, что уже весной в Киеве не будет ни тепла, ни воды.

"Очень рекомендую киевлянам уже сейчас рассматривать возможность переезда в другие регионы. Киев в ближайшее время будет просто непригоден для жизни. Об этом молчит клоун Зеленский", — написал политик в своём Telegram-канале.