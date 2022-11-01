Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что в ближайшее время Киев станет непригодным для жизни. Он убеждён, до того, как столица Незалежной погрузится во тьму, осталось всего три попадания ракет по энергосистеме.
Кива полагает, что уже весной в Киеве не будет ни тепла, ни воды.
"Очень рекомендую киевлянам уже сейчас рассматривать возможность переезда в другие регионы. Киев в ближайшее время будет просто непригоден для жизни. Об этом молчит клоун Зеленский", — написал политик в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.