В рядах Республиканской партии США усиливаются разногласия по поводу дальнейшего оказания помощи Украине. Об этом пишет The Washington Post.
Возникший раскол среди республиканцев может перерасти в более открытую битву, если они получат контроль над конгрессом и столкнутся с настойчивыми требованиями президента США Джо Байдена и эмоциональными призывами президента Украины Владимира Зеленского, отмечает издание.
Большинство республиканцев считают, что лучше потратить больше денег на решение внутренних проблем. Но среди них есть и большое число "ястребов старой закалки", которые обещают продолжать оказание помощи Киеву и даже увеличить её, пишет газета.
Она указывает также, что разногласия среди республиканцев "представляют вызов" для Байдена, который работал над "созданием внутренней и глобальной коалиции" для поддержки Украины.
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