WP: в США усиливается раскол по поводу помощи Украине

В рядах Республиканской партии США усиливаются разногласия по поводу дальнейшего оказания помощи Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Возникший раскол среди республиканцев может перерасти в более открытую битву, если они получат контроль над конгрессом и столкнутся с настойчивыми требованиями президента США Джо Байдена и эмоциональными призывами президента Украины Владимира Зеленского, отмечает издание.

Большинство республиканцев считают, что лучше потратить больше денег на решение внутренних проблем. Но среди них есть и большое число "ястребов старой закалки", которые обещают продолжать оказание помощи Киеву и даже увеличить её, пишет газета.

Она указывает также, что разногласия среди республиканцев "представляют вызов" для Байдена, который работал над "созданием внутренней и глобальной коалиции" для поддержки Украины.