Российские власти заявили, что участие РФ в "зерновой сделке” приостанавливается, так как нет возможности гарантировать безопасное движение по определённому "черноморской инициативой" коридору.
По данным МО РФ, движение судов по коридору безопасности недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России.
Впрочем, этим вопросом всё-таки озадачились и стороны сделки, к примеру, британская страховая компания Ascot приостановила страховку грузов, вывозимых с Украины по "зерновому коридору" из-за выхода России из сделки.
"С сегодняшнего дня мы приостанавливаем котировки новых поставок, пока лучше не разберёмся в ситуации", — приводит Reuters слова главы отдела грузовых перевозок Ascot Криса Макгилла.
Председатель Европарламента Жозеп Боррель пояснил, что зерновая сделка позволила вывезти с Украины 9,52 миллиона тонн продовольствия (якобы для голодающих стран Африки), потому ЕС… будет поддерживать продолжение поставок продовольствия оттуда. Себе, а не в Африку.
Россия, разумеется, тоже высказалась по этому поводу и сразу. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об удивлении тем фактом, что ООН не осудила атаку Киева на корабли Черноморского флота. В перспективе Россия будет вынуждена принять собственные меры для досмотра идущих по Чёрному морю без разрешения РФ сухогрузов.
ООН тут же ответила — организация "готова вместе со сторонами расследовать обстоятельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договорённостей об экспорте зерна в военных целях", заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс.
По сути, атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договорённостей.
В своем исходном виде ключевая мотивация России заключалась в стремлении делиться с беднейшими странами Африки и Ближнего Востока, которые испытывают трудности с продовольствием ещё с начала пандемии.
Москва до нападения на корабли ЧФ РФ говорила, что зерно не отправилось-таки к нуждающимся, а идёт на платёжеспособные западные рынки.
После теракта на Крымском мосту в Совбезе дали понять, что взрывчатка могла быть доставлена под прикрытием "зерновой сделки", однако озвученный накануне демарш апеллирует не к доказательствам теракта (их пока нет), а к прошедшей атаке дронов на Севастополь.
Российский президент Владимир Путин в Сочи высказался в том ключе, что Украина должна гарантировать: военных угроз для гражданских судов в Чёрном море не будет. Путин также подчеркнул, что Россия не прекращает, а приостанавливает работу по зерновой сделке.
Вариантов действий тут немного:
Европа своих целей и не скрывает — её действия призваны не предотвратить или отодвинуть голод, а просто "вывезти с Украины 10 млн тонн зерна".
"А в следующем году никакое другое зерно, кроме российского, из порта Одессы уже не выйдет", — пишут в соцсетях.
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