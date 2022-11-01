Зерновая ловушка: выбор между потерей лица и бомбардировкой Одессы

Российские власти заявили, что участие РФ в "зерновой сделке” приостанавливается, так как нет возможности гарантировать безопасное движение по определённому "черноморской инициативой" коридору.

По данным МО РФ, движение судов по коридору безопасности недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России.

Впрочем, этим вопросом всё-таки озадачились и стороны сделки, к примеру, британская страховая компания Ascot приостановила страховку грузов, вывозимых с Украины по "зерновому коридору" из-за выхода России из сделки.

"С сегодняшнего дня мы приостанавливаем котировки новых поставок, пока лучше не разберёмся в ситуации", — приводит Reuters слова главы отдела грузовых перевозок Ascot Криса Макгилла.

Председатель Европарламента Жозеп Боррель пояснил, что зерновая сделка позволила вывезти с Украины 9,52 миллиона тонн продовольствия (якобы для голодающих стран Африки), потому ЕС… будет поддерживать продолжение поставок продовольствия оттуда. Себе, а не в Африку.

Россия, разумеется, тоже высказалась по этому поводу и сразу. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об удивлении тем фактом, что ООН не осудила атаку Киева на корабли Черноморского флота. В перспективе Россия будет вынуждена принять собственные меры для досмотра идущих по Чёрному морю без разрешения РФ сухогрузов.

ООН тут же ответила — организация "готова вместе со сторонами расследовать обстоятельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договорённостей об экспорте зерна в военных целях", заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс.

По сути, атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договорённостей.

Для России сделка может стать нешуточной ловушкой

В своем исходном виде ключевая мотивация России заключалась в стремлении делиться с беднейшими странами Африки и Ближнего Востока, которые испытывают трудности с продовольствием ещё с начала пандемии.

Москва до нападения на корабли ЧФ РФ говорила, что зерно не отправилось-таки к нуждающимся, а идёт на платёжеспособные западные рынки.

После теракта на Крымском мосту в Совбезе дали понять, что взрывчатка могла быть доставлена под прикрытием "зерновой сделки", однако озвученный накануне демарш апеллирует не к доказательствам теракта (их пока нет), а к прошедшей атаке дронов на Севастополь.

Российский президент Владимир Путин в Сочи высказался в том ключе, что Украина должна гарантировать: военных угроз для гражданских судов в Чёрном море не будет. Путин также подчеркнул, что Россия не прекращает, а приостанавливает работу по зерновой сделке.

Вариантов действий тут немного:

уважать решение партнёров, точнее, подчиниться ЕС и молча разрешить возить зерно (и военные дроны для атак РФ);

ввести блокаду и проверять каждый корабль "до винтика";

подбить и утопить зерновоз;

дождаться подрыва кораблей на украинских минах;

устроить удар по портовой инфраструктуре Одессы, закрывая вопрос моря для Украины навсегда.

Европа своих целей и не скрывает — её действия призваны не предотвратить или отодвинуть голод, а просто "вывезти с Украины 10 млн тонн зерна".

"А в следующем году никакое другое зерно, кроме российского, из порта Одессы уже не выйдет", — пишут в соцсетях.