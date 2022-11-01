В США детей обстреляли конфетами из "Хаймарса"

В американском штате Оклахома обстреляли детей конфетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Видео этого "события" появилось в соцсетях.

На кадрах из стоящего на площади "Хаймарса" выстреливают зарядом конфет по собравшимся детям в разноцветных костюмах, которые пришли отметить Хэллоуин. Девчонки и мальчишки с радостными криками бросаются собирать сладости прямо на мокром от дождя бетоне.

Происходящее назвали в США "Огненной миссией". Что именно вкладывалось в это понятие, не уточняется.

Напомним, украинские вооружённые силы (ВСУ) регулярно наносят удары из РСЗО HIMARS, поставленными Западом Киеву, по жилым кварталам Донецка и других городов и посёлков Донбасса, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей РФ. Причём стреляют совсем не конфетами, а смертоносными ракетами, от которых погибают мирные жители, в том числе и дети.