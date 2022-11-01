Кандидат в сенаторы США Сэйр выступила за прекращение поставок оружия Украине

Вашингтон должен прекратить передачу военной техники киевскому режиму. С таким призывом выступила кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр.

В беседе с РИА Новости она отметила, что члены нового состава американского Конгресса могли бы помочь с дипломатическим урегулированием конфликта вокруг Украины.

"Прежде всего, думаю, мы должны остановить поставки оружия", — сказала политик.

Она назвала такой шаг "задачей номер один".

Как пояснила Сэйр, весной украинский президент Владимир Зеленский был готов обсуждать нейтральный статус и отказ от членства в Североатлантическом альянсе. Однако после визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину его позиция изменилась, указала кандидат в сенаторы. По её мнению, Зеленского, скорее всего, склонили к прекращению переговорного процесса с РФ.

Кроме того, она добавила, что не воспринимает Россию в качестве агрессора. Политик подчеркнула: США действительно нарушили обещание не расширять НАТО на восток. Сэйр призвала решить все проблемы, связанные с украинским вопросом, с помощью дипломатии.