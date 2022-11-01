Эксперты Международного агентства по атомной энергии проверяют объекты на территории Украины, сообщили в МАГАТЭ. Согласно информации, специалисты инспектируют два предприятия, на которых теоретически могут создавать "грязную бомбу".
Как подчеркнули в агентстве, запрос на инспекцию якобы прислал Киев после "обвинений России".
"Как рассказал генеральный директор Рафаэль Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по запросу украинского правительства", — говорится в сообщении МАГАТЭ.
В ведомстве уточнили, что отчёт по работе на украинских объектах агентство представит на этой неделе.
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