МАГАТЭ проверяет объекты Украины на следы "грязной бомбы"

Эксперты Международного агентства по атомной энергии проверяют объекты на территории Украины, сообщили в МАГАТЭ. Согласно информации, специалисты инспектируют два предприятия, на которых теоретически могут создавать "грязную бомбу".

Как подчеркнули в агентстве, запрос на инспекцию якобы прислал Киев после "обвинений России".

"Как рассказал генеральный директор Рафаэль Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по запросу украинского правительства", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

В ведомстве уточнили, что отчёт по работе на украинских объектах агентство представит на этой неделе.