Володин: Зеленский показал террористическую сущность киевского режима

Украина продемонстрировала всему миру террористическую сущность киевского режима атаками на Черноморский флот РФ, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Нападение в Севастополе на корабли, участвующие в сопровождении судов с зерном для наиболее нуждающихся государств Африки и Азии, перечеркнуло все договорённости, которые были достигнуты при участии Турции и ООН.

К тому же "зерновая сделка" была лишь прикрытием: до голодающих стран дошло всего 4% отправленного зерна, остальной груз достался богатым странам Европы, отметил политик. Вместо вывоза сельхозпродукции предоставленный коридор Киев использовал для нападения на Черноморский флот.

"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт предположил, что суда с зерном Украина может использовать для засады на русских десантников.