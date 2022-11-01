Глава Минфина Свантессон: Швецию ждёт "мрачная зима"

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что экономическое положение страны приближается к "мрачной зиме".

По её словам, гражданам стоит подготовиться к тяжёлым временам.

"Важно, чтобы фискальная политика Швеции была хорошо сбалансирована как с точки зрения необходимости снижения высокой инфляции, так и с точки зрения управления экономическим спадом, — пояснила министр на конференции. — Мы пока не знаем, насколько холодной и мрачной она (зима. — Прим. ред.) будет".

По словам Свантессон, в стране ожидается рост безработицы, а инфляция увеличилась до 5,9 процента. Министр подчеркнула, что страна сильно зависит от своих торговых партнёров и в качестве примера привела Германию, у которой, по мнению политика, "очень большие проблемы".