Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что экономическое положение страны приближается к "мрачной зиме".
По её словам, гражданам стоит подготовиться к тяжёлым временам.
"Важно, чтобы фискальная политика Швеции была хорошо сбалансирована как с точки зрения необходимости снижения высокой инфляции, так и с точки зрения управления экономическим спадом, — пояснила министр на конференции. — Мы пока не знаем, насколько холодной и мрачной она (зима. — Прим. ред.) будет".
По словам Свантессон, в стране ожидается рост безработицы, а инфляция увеличилась до 5,9 процента. Министр подчеркнула, что страна сильно зависит от своих торговых партнёров и в качестве примера привела Германию, у которой, по мнению политика, "очень большие проблемы".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.