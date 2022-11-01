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Expressen: Швеция начала подготовку к войне, голоду и массовым захоронениям

Мир

Гражданское агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB) заявило о начале реформы, в рамках которой страна будет готовиться к войне.

Expressen: Швеция начала подготовку к войне, голоду и массовым захоронениям

На фоне украинского кризиса всё больше европейских государств осознают собственную беззащитность. Ранее в Великобритании обеспокоились модернизацией противовоздушной обороны, а сейчас власти Швеции заявили, что им не хватает денег на подготовку к войне.

На планируемые реформы Стокгольму потребуется более 27 миллиардов ежегодных инвестиции, пишет местное издание Expressen.

"В шведской готовности произошел исторический сдвиг — после десятилетий мира в качестве отправной точки Швеция серьезно готовится к войне", — сообщают авторы материала.

Глава военной разведки генерал-майор шведской армии Лена Халлин предупредила граждан, что эскалация военного конфликта в Европе возможна в самое ближайшее время, а значит различные органы власти должны быть готовы к мобилизации, голоду и массовым захоронениям.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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