Украинский флаг стал символом "превосходства" американских элит наравне с ЛГБТ-знаками, заявил научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.
По мнению аналитика, ярче всего ситуацию показывают социальные сети, где рядом с фото радужного флага обязательно присутствует символ Украины.
"Ответ прост: всё дело в том, что наши (американские. — Прим. ред.) социальные элиты уверены в собственной правоте", — пояснил О'Ши в статье для The Federalist.
Как подчеркнул аналитик, многие американцы и не подозревали о такой стране как Украины и действуют на волне всеобщего одобрения, как это было с развитием ЛГБТ-сообщества в стране. Однако по мнению автора, такой подход приводит лишь к затяжному конфликту, до которого, по сути, гражданам США нет дела.
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