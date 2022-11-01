МИД: НАТО заявлениями о ситуации в Арктике хочет сформировать из РФ образ врага

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг своими словами о ситуации в Арктике стремится сформировать из РФ образ врага. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.

В беседе с РИА Новости он прокомментировал заявления НАТО о том, что РФ якобы нарастила присутствие своих войск на Крайнем Севере. Как пояснил представитель МИД, у России намного меньше военных баз в Арктике, чем у государств, которые являются участниками альянса. Он подчеркнул: Москва не собирается проводить учения на этой территории.

"Происходит сознательное формирование образа противника в лице РФ", — указал Корчунов.

Он не исключил возникновения конфликтов в Арктике из-за политики Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что РФ приступила к разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений. По предварительным данным, комплексы создаются на базе двухзвенного тягача ДТ-30.