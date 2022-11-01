Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг своими словами о ситуации в Арктике стремится сформировать из РФ образ врага. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.
В беседе с РИА Новости он прокомментировал заявления НАТО о том, что РФ якобы нарастила присутствие своих войск на Крайнем Севере. Как пояснил представитель МИД, у России намного меньше военных баз в Арктике, чем у государств, которые являются участниками альянса. Он подчеркнул: Москва не собирается проводить учения на этой территории.
"Происходит сознательное формирование образа противника в лице РФ", — указал Корчунов.
Он не исключил возникновения конфликтов в Арктике из-за политики Североатлантического альянса.
Ранее стало известно, что РФ приступила к разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений. По предварительным данным, комплексы создаются на базе двухзвенного тягача ДТ-30.
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