Вашингтон и Лондон нацелены на госпереворот в Турции, заявил польский политический аналитик Конрад Рэнкас. По его словам, на протяжении долгих лет Великобритания пыталась спровоцировать "ненужные" российско-турецкие конфликты.
Речь идёт о создании прецедента на территории Европы, чтобы отвлечь внимание Москвы от Азии.
"Так и сегодня Большая Игра ведётся на той же "шахматной доске". Ведь на кону — господство в Евразии, а значит, и мировое господство", — пояснил Рэнкас "Украине.ру".
Он подчеркнул, что раньше англичане использовали польские земли для диверсий, теперь прецеденты создаются на более масштабных территориях.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.