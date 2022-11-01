К западу от Тайваня затонуло грузовое судно под флагом Панамы

К западу от Тайваня затонуло грузовое судно следовавшее под флагом Панамы. Согласно информации, корабль перевозил тонны цемента.

Двенадцать человек считаются пропавшими без вести.

Согласно данным Центрального телевидения Китая, трагедия могла случиться из-за неисправности двигателя судна.