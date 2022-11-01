Японский бизнесмен Окафудзи: Токио не выживет без газа из России

Япония не должна следовать европейским санкциям против России, так как всецело зависит от поставок российского голубого топлива, заявил глава ITOCHU, акционер проекта "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи.

По мнению японского бизнесмена, Токио не выживет без российских энергоносителей.

"В отличие от Европы и США Япония практически полностью зависит от импортной энергии, так что невозможно обрезать связи с Россией из-за санкций. В реальности мы не сможем выжить", — пояснил Окафудзи Financial Times.

Он подчеркнул, что говорит не только о проблемах при прекращении поставок российского газа, но и о снижении объёмов.