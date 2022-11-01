Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что после нападения её супруг медленно, но идёт на поправку.
По словам американского политика, восстановление займёт немало времени.
"Состояние Пола постепенно улучшается, и это будет длинный процесс восстановления", — рассказала Пелоси.
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