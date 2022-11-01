Пелоси о состоянии мужа после нападения — процесс будет долгим

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что после нападения её супруг медленно, но идёт на поправку.

По словам американского политика, восстановление займёт немало времени.

"Состояние Пола постепенно улучшается, и это будет длинный процесс восстановления", — рассказала Пелоси.