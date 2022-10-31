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NI: риторика Путина в отношении Запада несколько изменилась

Мир

Американский эксперт Марк Эпископос заявил, что риторика Путина в отношении Запада изменилась.

NI: риторика Путина в отношении Запада несколько изменилась

Ранее Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай". По мнению Эпископоса, российский лидер пересмотрел подход к решению ряда вопросов. Американский эксперт пишет, что большой целью Путина является переход к многополярному миру.

По мнению автора NI, риторика Путина стала более бескомпромиссной. Российский лидер дал понять миру, что между Западом и Россией нет конфликта. Конфликт есть между Россией и множеством западных элит и институтов. Последние стремятся навязать свою волю всему остальному миру.

"Высказывания Путина на Валдае показали, что Москва открыта для диалога с западными правительствами, которые не руководствуются тем, что он назвал неоколониальными ценностями", — заявил эксперт.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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