SCMP: Западу пора понять три главных нарратива Путина

Американский аналитик South China Morning Post (SCMP) Джеймс Верч заявил, что Западу пора понять три главных нарратива Путина.

По мнению аналитика, если бы Запад понял систему работы Владимира Путина, то ЕС и США перестали бы удивляться решениям российского лидера.

"Мировоззрение президента России Владимира Путина в значительной степени определяется несколькими базовыми национальными нарративами, и он постоянно переключается между ними", — сообщил Верч.

Верч считает, что решение президента РФ начать СВО на Украине удивило западных коллег. Ещё в большем шоке они были от начала частичной мобилизации в России. Верч заявил, что если ЕС и США не усвоят три главных нарратива Путина, то они будут удивляться решениями президента РФ и дальше.

Аналитик пишет, что одной из ключевых целей Путина является защита границ РФ. По мнению Верча, Россия помнит все попытки НАТО вторгнуться на её земли. Второе — Украина всегда была частью исторического пространства России. Аналитик считает, что две страны практически едины и поэтому Москва не может отдать Украину на растерзание Западу. В-третьих, Россия всегда защищала традиционные ценности и христианство.

"Русская цивилизация эволюционировала в течение последнего тысячелетия, она охватывает многие славянские народы, включая украинцев", — пишет аналитик.

Если Запад не осознает и не усвоит эти три момента, то российский президент и впредь продолжит удивлять США своими шагами, подытожил Верч.