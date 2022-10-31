Переговоры в Сочи: о чём договорились Путин, Алиев и Пашинян

По итогам трёхсторонних переговоров в Сочи, которые провели президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении, было опубликовано совместное заявление.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечении безопасности, востребованность их усилий по стабилизации в регионе.

Была подчёркнута важность активной подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, участники переговоров подтвердили приверженность соблюдению договорённостей для комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Лидеры трёх государства условились продолжать поиск взаимоприемлемых развязок, Россия будет оказывать этому всяческое содействие этому. Алиев и Пашинян приветствовали готовность Российской Федерации способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Владимир Путин перед публикацией совместного заявления отметил, что не всё удалось согласовать, "некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста".

"Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создаёт условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом", — подчеркнул президент России.

Владимир Путин сказал, что Российская Федерация будет делать всё, чтобы окончательное урегулирование между Арменией и Азербайджаном было достигнуто.