Во Франции оценили "украинскую авантюру" Байдена: смертельный удар по Европе

Французский политик Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента США Джо Байдена и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав их действия "убийством Европы".

Филиппо отметил, что взлетевшие в несколько раз цены на энергоносители уже в 2022–2023 годах приведут к сокращению производства автомобилей в европейских странах на 40%. И это, по его мнению, лишь один из аспектов экономического и энергетического кризиса, в который погрузилась Европа после того, как ввела антироссийские санкции.

"Соединённые Штаты вместе со своей сообщницей Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — написал он в своём Twitter*.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко высказался в адрес коллеги из Нидерландов Марка Рютте. Он заявил, что Нидерланды, частично отменив ранее введённые антироссийские санкции, нарушили верховенство права.

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