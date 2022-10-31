Casopis Argument: действия Зеленского помогают России

Внутренняя политика, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский, отворачивает от него граждан страны и подталкивает их к сотрудничеству с Россией. Такое мнение высказал обозреватель чешской газеты Casopis Argument Эдуард Хмелар.

Он заметил, что реальную сущность киевских властей политики на Западе пытаются игнорировать, поддерживая иллюзию о "хорошей Украине и плохой России". Европе такая позиция грозит тотальными последствиями, считает журналист.

Автор публикации напомнил о запрете на Украине деятельности одиннадцати якобы пророссийских оппозиционных партий. Хотя на самом деле связь их с Москвой никак не доказана.

Давление на оппозицию происходит не впервые, сейчас она фактически ликвидирована на Украине, однако западные СМИ молчат об этом, заключил обозреватель.