Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина является террористическим государством. Также сенатор предупредила об угрозе деятельности диверсантов на объектах инфраструктуры в нашей стране.
Вместе с этим председатель СФ в ходе слушаний с руководителем Минтранса РФ Виталием Савельевым отметила, что ведомство должно следить за обеспечением безопасности в транспорте. По словам Матвиенко, региональным властями, министерству и силовикам стоит больше работать вместе.
"Украина активно занимается организацией терактов и диверсий", — подчеркнула спикер Совфеда.
Ранее российские власти отказались принимать участие в "зерновой сделке" из-за атаки на Севастополь.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.