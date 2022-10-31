Спикер Совета Федерации Матвиенко назвала Украину террористическим государством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина является террористическим государством. Также сенатор предупредила об угрозе деятельности диверсантов на объектах инфраструктуры в нашей стране.

Вместе с этим председатель СФ в ходе слушаний с руководителем Минтранса РФ Виталием Савельевым отметила, что ведомство должно следить за обеспечением безопасности в транспорте. По словам Матвиенко, региональным властями, министерству и силовикам стоит больше работать вместе.

"Украина активно занимается организацией терактов и диверсий", — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее российские власти отказались принимать участие в "зерновой сделке" из-за атаки на Севастополь.