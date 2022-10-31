У ДТЭК закончились запасы для восстановления объектов энергетики Украины

У предприятия ДТЭК закончились складские запасы оборудования, предназначенного для восстановления украинской энергетической системы.

Об этом стало известно со слов исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука. Он рассказал в телеэфире, что имевшиеся на складах запасы были израсходованы ещё после первых двух волн ракетных атак, начавшихся с 10 октября.

"Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Уже есть определённые сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его всё же приобрести или получить от наших партнёров", — рассказал Сахарук.

Эта проблема сейчас касается всей украинской энергетической отрасли, добавил он. К слову, энергетический холдинг ДТЭК принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.