Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Офицер ВС РФ с позывным "Космос": ВСУ применяли боеприпасы с фосфором в зоне СВО
Малютин: мобилизация в России закончилась из-за начала призыва на срочную службу
Норвегия повысит уровень готовности вооружённых сил из-за конфликта на Украине
Лизан: Россия дала понять Западу, что он не сможет изменить ход СВО на Украине
Гундаров объяснил действия ЧФ РФ при срыве зерновой сделки: вправе открыть огонь
31 октября ВС РФ нанесли ущерб Украине, в сотни раз превышающий стоимость ракет
NBC News: неблагодарность Зеленского вывела Джо Байдена из себя
Эстонская "Вице-миссис Европа-2022" сдала ДНК-тест: ничего русского!
Арестович о расправах украинцев с врагами: На каждом дереве висели бы оккупанты

У ДТЭК закончились запасы для восстановления объектов энергетики Украины

Мир

У предприятия ДТЭК закончились складские запасы оборудования, предназначенного для восстановления украинской энергетической системы.

У ДТЭК закончились запасы для восстановления объектов энергетики Украины

Об этом стало известно со слов исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука. Он рассказал в телеэфире, что имевшиеся на складах запасы были израсходованы ещё после первых двух волн ракетных атак, начавшихся с 10 октября.

"Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Уже есть определённые сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его всё же приобрести или получить от наших партнёров", — рассказал Сахарук.

Эта проблема сейчас касается всей украинской энергетической отрасли, добавил он. К слову, энергетический холдинг ДТЭК принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Офицер НАТО Атламазоглу: для ВСУ наступил "логистический кошмар"
Силовые структуры
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Сергей Лебедев Чарли Чаплин хотел жить с русскими в мире и критиковал власть США Сергей Лебедев Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Польша намерена создать самую большую армию в Европе для борьбы с ВС РФ
Силовые структуры
Азербайджанский наёмник заявил о создании в рядах ВСУ "Тюркского легиона"
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Последние материалы
Гундаров объяснил действия ЧФ РФ при срыве зерновой сделки: вправе открыть огонь
31 октября ВС РФ нанесли ущерб Украине, в сотни раз превышающий стоимость ракет
NBC News: неблагодарность Зеленского вывела Джо Байдена из себя
Эстонская "Вице-миссис Европа-2022" сдала ДНК-тест: ничего русского!
Арестович о расправах украинцев с врагами: На каждом дереве висели бы оккупанты
Читатели Exxpress не удивлены, что оружие Запада появилось на чёрном рынке
Хабиров подписал законы о границах Башкирии
Полковник Селивёрстов: повестки продолжают приходить россиянам для сверки данных
ВС РФ ответят Британии на теракт в Севастополе корректировкой действий в СВО
Учёные предлагают превратить юристов в живых киборгов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников