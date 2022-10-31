Лизан: Россия дала понять Западу, что он не сможет изменить ход СВО на Украине

Если бы Россия хотела погрузить Украину в тотальный блэкаут, она бы сделала это за пару дней. Однако сейчас Москва даёт понять, что Киеву следует пойти на переговоры, а Лондону и Вашингтону перестать вмешиваться в конфликт. Об этом заявил экономист Иван Лизан.

По его мнению, ставки в ходе специальной военной операции (СВО) повысились, так как изначально удары были направлены по ТЭЦ и ТЭС. Сейчас под обстрел попадают и подстанции, которые питают ГЭС.

Лизан считает, что у российской армии есть несколько тактических задач: произвести на Украине аварийные отключения, нарушить логистику и экономику, а также перевести железную дорогу с электровозов на тепловозы.

"Это жирный намёк Лондону и Вашингтону. Они могут бесконечно поставлять оружие Украине, но на деле уже ни на что повлиять они не в силах. Ну и Зеленскому это определённый сигнал тоже", — уточнил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.