NBC News: неблагодарность Зеленского вывела Джо Байдена из себя

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили очередной пакет военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов. Однако лидеру Незалежной этого оказалось недостаточно, и он решил напомнить Байдену о том, что некоторые необходимые вещи Киев так и не получил.

"Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности", — описывает разговор источник телеканала NBC News.

Инсайдер отметил, что недовольство Байдена Зеленским копилось в течение нескольких недель.