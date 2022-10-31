Гундаров объяснил действия ЧФ РФ при срыве зерновой сделки: вправе открыть огонь

Ранее российские военные корабли обеспечивали безопасный проход зерновозов к портам Украины, теперь Черноморский флот (ЧФ) в этом участвовать не будет. Капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров отметил, что сейчас по гуманитарному коридору могут пройти те корабли, которые уже покинули порты. В дальнейшем ЧФ будет останавливать сухогрузы и возвращать их обратно, объяснил эксперт.

"Наши корабли береговой охраны либо военные корабли должны будут к ним подойти и сказать: ребята, извините, дальше дорога опасна, возвращайтесь обратно", — заявил он в беседе с "МК".

В противном случае, согласно новому Корабельному уставу, командир имеет право применить оружие и открыть так называемую предупредительную стрельбу, указал Гундаров.