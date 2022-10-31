Эстонская "Вице-миссис Европа-2022" сдала ДНК-тест: ничего русского!

Эстонская модель, обладательница титула "Вице-миссис Европа-2022" Анна Микконен сдала ДНК-тест, чтобы доказать отцу, что в её венах нет ни капли русской крови.

Эстонская красавица Анна Микконен рассорилась и прекратила общение с ближайшими родственниками, живущими в России. Модель разошлась во взглядах с родным отцом, тётей и дядей, поскольку она поддерживает Украину и осуждает действия РФ, проводящей с 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации этой страны.

Модель попыталась переубедить отца. Для этого она сдала ДНК-тест, чтобы доказать родителю, что "русского у нас ничего нет". Однако даже такой "железобетонный" аргумент не подействовал.

"Но даже видя ДНК-тест, он сказал — ну и что, я всё равно русский", — с горечью поделилась модель в интервью.

С журналистами, кстати, Анна Микконен беседовала на чистом русском языке.