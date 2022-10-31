Читатели Exxpress не удивлены, что оружие Запада появилось на чёрном рынке

Часть колоссальных объёмов оружия, которое Запад направляет на Украину, оказалась на чёрном рынке. По словам главного комиссара Национального бюро расследования Кристера Альгрена, вооружение уже было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

"Теперь мы будем иметь дело с этим в течение несколько десятилетий. Это та цена, которую нам придется заплатить за отпор России", — цитирует слова высокопоставленного полицейского EXXpress.

Пользователи Сети убеждены, что Киев продаёт оружие, поскольку элите Украины нужны деньги для того, чтобы "финансировать своё пребывание в Вене".

Пользователь Сети под ником Dr. P отметил, что Европа помогает Украине деньгами, несмотря на то, что сами европейцы оказались на грани нищеты. Однако самый большой куш Киев сорвёт после окончания конфликта, считает он.

"По моим оценкам, полтриллиона евро окажутся в руках этого адского комика и его мафиозной команды", — отметил читатель EXXpress.