Премьер-министр Чехии прибыл в Киев на переговоры

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл в Киев. Он планирует провести переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Премьер Чехии прибыл в украинскую столицу в сопровождении нескольких членов его правительства. О теме предстоящих переговоров не сообщается.

"Премьер-министр Чехии Петр Фиала и несколько других членов его кабинета прибыли в Киев для переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — проинформировало агентство Bloomberg.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утреннего ракетного обстрела ВС РФ поражено 18 объектов энергетической инфраструктуры в десяти регионах. Он также добавил, что сотни населённых пунктов в семи областях Украины остались обесточенными. По оценкам военных экспертов, сегодняшние повреждения стали самыми масштабными с начала СВО.