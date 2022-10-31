Премьер Украины заявил о поражении 18 объектов энергетики в десяти регионах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал о результатах утреннего ракетного обстрела ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

По словам Шмыгаля, аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях. Обесточены сотни населённых пунктов.

"Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населённых пунктов в семи областях Украины", — сообщил он в своём Telegram-канале.

При этом ранее украинские власти отчитались, что в результате работы ПВО "было сбито 44 из 50 российских ракет". Путём нехитрых арифметических вычислений получается, что каждая из шести оставшихся ракет умудрилась уничтожить по три цели (18 : 6 = 3), причём в разных областях Украины.