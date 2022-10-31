Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба призвал сограждан приготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.
После сегодняшних массированных ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры на Украине начались самые серьёзные сбои в сфере энергоснабжения за всё время с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации этой страны. Украинские власти уже сообщили о срочных веерных отключениях электроэнергии.
Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба проинформировал сограждан, что им стоит быть готовыми к длительному отсутствию электричества. Тех, кого отключение электроэнергии пока не коснулось, он попросил как можно более экономно расходовать драгоценные киловатты.
Представителям украинских властей стоило предупредить граждан своей страны о возможных последствиях ещё до того, как украинские беспилотники атаковали корабли российского Черноморского флота в Севастопольской бухте.
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