Алексей Кулеба предупредил украинцев, что электричества не будет долго

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба призвал сограждан приготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

После сегодняшних массированных ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры на Украине начались самые серьёзные сбои в сфере энергоснабжения за всё время с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации этой страны. Украинские власти уже сообщили о срочных веерных отключениях электроэнергии.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба проинформировал сограждан, что им стоит быть готовыми к длительному отсутствию электричества. Тех, кого отключение электроэнергии пока не коснулось, он попросил как можно более экономно расходовать драгоценные киловатты.

Представителям украинских властей стоило предупредить граждан своей страны о возможных последствиях ещё до того, как украинские беспилотники атаковали корабли российского Черноморского флота в Севастопольской бухте.