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"Любой ценой": конгрессмен Раскин заявил, что Россия должна быть уничтожена

Мир

Представляющий Демократическую партию в Конгрессе США Джейми Раскин заявил, что Россия должна быть полностью уничтожена. Причём — любой ценой.

"Любой ценой": конгрессмен Раскин заявил, что Россия должна быть уничтожена

По мнению Раскина, цена, которую США могут заплатить за тотальное уничтожение России, не имеет значения. Аргументируя своё заявление, конгрессмен-демократ назвал "конкретные" причины, по которым Россия должна исчезнуть с карты мира навсегда. Политическое противостояние России и "коллективного Запада", экономическая конкуренция за мировые рынки сбыта и даже российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины в список причин не вошли.

"Россия — православная христианская страна с традиционными социальными ценностями, поэтому она должна быть уничтожена вне зависимости от того, какую цену за это придётся заплатить", — заявил Раскин.

Москва является мировым центром антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти, добавил конгрессмен. Это очевидно скандальное русофобское высказывание, но скандала не будет. Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал заявление Раскина примером "джихада", который администрация президента США Джо Байдена ведёт против РФ:

"Раскин заявил об этом во всеуслышание, но многие в Вашингтоне согласны с ним. Они хотят увидеть тенденции к мировой войне — и немедленно".

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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