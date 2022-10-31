Трамп: Байден заслуживает сесть на электрический стул — "Остановка коммунизм"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы ему вменяли такое количество обвинений как якобы действующему лидеру Америки Джо Байдену, то его бы "ждал электрический стул".

Ранее некоммерческая правозащитная организация Marco Polo представила отчёт данных с ноутбука сына Байдена Хантера. В этом документе Хантер обвиняется в 459 преступлениях, что же касается президента страны, то он "фигурирует" в шести эпизодах.

"Охота на ведьм продолжается, и после 6 лет и миллионов страниц документов у них (на меня. — Прим. ред.) ничего нет. Если бы у меня было то, что было у Хантера и Джо, это был бы электрический стул. Должны вернуть его, и быстро. Следующая остановка, коммунизм!", — приводит слова политика Newsweek.

Кроме того, Трамп назвал США "злом" и заявил, что ради него "давно бы вернули" казнь на электрическом стуле.