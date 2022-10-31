Newsweek: Трампа раскритиковали за молчание о нападении на дом Пелоси

Экс-президента США Дональда Трампа раскритиковали за молчание о нападении на дом и супруга спикера палаты представителей Белого дома Нэнси Пелоси. По мнению аналитиков, такое поведение для политика "не характерно".

Так, политики и общественные деятели США разразились с критикой в адрес Трампа за то, что он публично не выразил своё мнение по поводу инцидента и обвинили в том, что вместо этого, он публиковал посты о "секретных документах" и разблокировках его аккаунтов.

Некоторые и вовсе сочли, что политик имеет отношение к нападению на Пелоси.

"Дональд Трамп распространял "большую ложь" в течение 2 лет. Жестокое нападение на Пола Пелоси и попытка убийства спикера Пелоси напрямую связаны с этой ложью. Дональд Трамп несёт 100 процентов ответственность за это и 6 января. Ему должны быть предъявлены обвинения", — цитирует Newsweek режиссёра и актёра Роба Райнера.

Кроме того, американцы подчеркнули, что такой "промах" запомнят не только Трампу, но и всей партии республиканцев.

Какой конкретно реакции ждали от экс-президента, издание не уточняет.