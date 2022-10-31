Корнилов заявил, что Великобритания создала casus belli для войны с Россией

В теракте против Черноморского флота в Севастополе участвовали ВМС Великобритании, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он утверждает, что так Британия создала casus belli — формальный повод для войны с Россией.

Корреспондент РИА Новости Владимир Корнилов считает, что такая провокация со стороны Лондона создала точку невозврата в отношениях стран, которые и без этого были сложными. Акт британской агрессии ещё не означает, что Россия даст аналогичный ответ. Однако отсутствие действий с нашей стороны может создать у страны чувство безнаказанности и побудить к ещё более авантюрным выходкам.