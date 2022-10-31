В теракте против Черноморского флота в Севастополе участвовали ВМС Великобритании, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он утверждает, что так Британия создала casus belli — формальный повод для войны с Россией.
Корреспондент РИА Новости Владимир Корнилов считает, что такая провокация со стороны Лондона создала точку невозврата в отношениях стран, которые и без этого были сложными. Акт британской агрессии ещё не означает, что Россия даст аналогичный ответ. Однако отсутствие действий с нашей стороны может создать у страны чувство безнаказанности и побудить к ещё более авантюрным выходкам.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.