Лаппо: Белоруссия даст адекватный отпор в случае провокаций со стороны Украины

Белоруссия готова дать адекватный отпор, если Киев организует провокации, направленные против пограничников. Об этом сообщил руководитель погранкомитета страны Анатолий Лаппо.

По его словам, на границе с Украиной усилены меры безопасности. В интервью ОНТ он подчеркнул, что этот район был укреплён резервными силами и техникой. Как пояснил Лаппо, от украинского руководства можно ожидать любых шагов.

Глава пограничного комитета также добавил, что Киев на своей стороне разместил мины прямо на асфальте, не позаботившись об их маскировке. Он убеждён: власти Украины действуют "демонстративно".

"На границе с Украиной наряды у меня укреплённые, с оружием", — указал Лаппо.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия усилила свою группировку в северном регионе, который находится неподалёку от Белоруссии.