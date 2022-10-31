Журналист Fox News: Байдена ждут проблемы при поражении демократов на выборах

Президент США Джо Байден может уйти в "крутое пике", если демократы потерпят сокрушительное поражение на предстоящих через неделю выборах в конгресс. Такое мнение высказал журналист Fox News Стюарт Варни.

Ведущий отметил в эфире телеканала, что вместо "изношенного" главы Белого дома Америке нужен энергичный и сконцентрированный президент.

"Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он уйдёт в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах", — заявил обозреватель.

Он добавил, что даже члены собственной партии Байдена, практически не позволяют ему сегодня выступать на публике и общаться от своего лица.

Ранее американский лидер оговорился и "насчитал" в США 54 штата, после чего стал объектом для насмешек.