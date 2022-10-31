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Irish Examiner: помощь украинским беженцам уничтожает туризм в Ирландии

Мир

Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии, сообщает The Irish Examiner.

Irish Examiner: помощь украинским беженцам уничтожает туризм в Ирландии

По информации издания, граждане Украины заняли 40 процентов от всего фонда гостиниц и отелей на юге графства Керри. Отмечается, что местные власти предоставили им больше 3,7 тысячи койко-мест.

В статье сказано, что подобные проблемы наблюдаются и в других ирландских регионах.

"Существует большая неопределённость в отношении наличия мест для туристов на 2023 год. Есть риск, что туроператоры переедут в другое место", — прокомментировал отельер Найл О'Каллаган.

Города Ирландии нуждаются в финансовой поддержке со стороны правительства из-за "разрушения" сферы туризма, снижения покупательной способности населения и роста цен на электроэнергию, подчёркивается в материале.

Ранее стало известно, что польские власти собираются ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Переселенцев хотят обязать самостоятельно покрывать часть расходов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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