Новый президент Бразилии Лула да Силва пообещал побороть голод

Избранный на период 2023–2027 годов президент Бразилии Лула да Силва заявил, что в первую очередь в стране необходимо побороть голод.

По словам лидера страны, "стену из неравенства" в Бразилии необходимо ломать.

"Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", — пояснил да Силва.

Как подчеркнул президент, в новом мире нет места голоду и такое явление "нонсенс" для развитых стран.