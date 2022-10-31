Избранный на период 2023–2027 годов президент Бразилии Лула да Силва заявил, что в первую очередь в стране необходимо побороть голод.
По словам лидера страны, "стену из неравенства" в Бразилии необходимо ломать.
"Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", — пояснил да Силва.
Как подчеркнул президент, в новом мире нет места голоду и такое явление "нонсенс" для развитых стран.
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