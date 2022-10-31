ZDF: на совести США "каталог ужасов" войн и госпереворотов

Именно американский "оплот демократии" виновен в большинстве войн, которые произошли в мире, заявили немецкие аналитики. По их мнению, Вашингтон стал "каталогом ужасов" госпереворотов и горя.

"То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", — пишет издание ZDF.

Так, по мнению авторов, Вашингтон говоря о "демократии" забывает о нескончаемой войне:

в Афганистане,

Сирии,

Ираке.