Именно американский "оплот демократии" виновен в большинстве войн, которые произошли в мире, заявили немецкие аналитики. По их мнению, Вашингтон стал "каталогом ужасов" госпереворотов и горя.
"То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", — пишет издание ZDF.
Так, по мнению авторов, Вашингтон говоря о "демократии" забывает о нескончаемой войне:
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