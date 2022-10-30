В Запорожья гремят взрывы

В Запорожской области раздаются взрывы. Днём ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу", — сказано в публикации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУшники укрепляются в городе Запорожье, в массовом порядке занимая гражданские объекты — детсады, школы, предприятия, медучреждения, — ведя таким образом подготовку к уличным боям. По словам Рогова, город стараниями украинских националистов теперь напоминает один сплошной укрепрайон.