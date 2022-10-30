Слуцкий ответил Западу насчёт зерновой сделки: говорить об этом нужно не с РФ

Те причины, по которым Россия приостановила своё участие в договорённостях по вывозу украинского зерна, очень некрасиво выглядят с учётом вовлечённости Запада в конфликт на Украине. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик напомнил Западу, что обращаться по поводу возобновления зерновой сделки нужно не к России, а Британии, США и Украине.

Депутат считает, что призывы Запада к России насчёт вывоза зерна объясняются не заботой о нуждающихся странах, а "беспокойством о своей собственной шкуре".

"НАТО и страны Запада призвали Россию вернуться в зерновую сделку. Чтобы продовольствие могло "дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается". Вспомнили о нуждающихся? Или на самом деле забеспокоились о своей шкуре? Но прежде, чем к чему-то призывать и кого-то обвинять, стоит посмотреть на причины, а не на закономерное следствие. А они весьма неприглядны, в том числе с учетом вовлеченности того же Запада в украинский конфликт, — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

По словам политика, Киев теперь практикует не только ядерный, но ещё и продовольственный шантаж, а его западные кураторы всячески ему в этом потакают.

И вообще весь этот вывоз зерна из украинских портов всё это время выглядел очень сомнительно, потому что корабли с ним шли прямиком в Европу, а вовсе не в беднейшие страны, добавил Слуцкий.